Atlético Madrid will den wechselwilligen Julián Alvarez (26) weiter nicht zum FC Barcelona ziehen lassen, muss aber auf die schwierige Personallage im Angriff reagieren. Weil Alvarez derzeit nicht spielfit und wenig motiviert ist und auch Alexander Sörloth (30) verletzt ausfällt, bemühen sich die Rojiblancos laut ‚Marca‘ intensiv um einen weiteren Mittelstürmer. Die Wahl ist dabei auf Nicolas Jackson gefallen, der auch von Aston Villa und der SSC Neapel umworben wird. Sportdirektor Mateu Alemany reiste am gestrigen Donnerstag nach London, um mit dem FC Chelsea die Ausleihe des Senegalesen zu vereinbaren, der in der vergangenen Saison für den FC Bayern auf Torejagd ging.

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Unklar ist, wie es mit Alvarez weitergeht. Laut ‚Mundo Deportivo‘ sind die Fronten extrem verhärtet, Atlético habe mittlerweile eingesehen, dass ein Verkauf wohl die beste Lösung wäre. Denn die Fans sind sauer auf Alvarez und der Stürmer selbst will nur noch weg. Daher habe der Hauptstadtklub die Tür für einen Wechsel geöffnet – allerdings nur, wenn der neue Klub nicht FC Barcelona heißt, sondern FC Arsenal. Dem englischen Meister hat Alvarez jedoch eigentlich bereits abgesagt. Die Gunners könnten mit Viktor Gyökeres (28) einen anderen Nachfolger direkt per Tauschdeal anbieten.