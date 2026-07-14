Elversberg lässt Mahmoud ziehen
Die SV Elversberg hat den eigentlich bis 2027 datierten Vertrag von Mohammad Mahmoud (21) in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Damit wird dem Mittelstürmer der ablösefreie Wechsel zu Austria Salzburg ermöglicht.
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Mohammad Mahmoud verlässt die SV Elversberg. Der Vertrag des 21-jährigen Stürmers wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, Mo schließt sich dem SV Austria Salzburg an.— SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) July 14, 2026
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