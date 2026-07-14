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Elversberg lässt Mahmoud ziehen

Die SV Elversberg hat den eigentlich bis 2027 datierten Vertrag von Mohammad Mahmoud (21) in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Damit wird dem Mittelstürmer der ablösefreie Wechsel zu Austria Salzburg ermöglicht.

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