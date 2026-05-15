Prognose: Das ist Nagelsmanns WM-Kader

Tor

Final entschieden ist es noch nicht, aber im Tor läuft es wohl auf das Comeback von Manuel Neuer hinaus. Oliver Baumann bliebe dann nur die Rolle des Vertreters. Gut vorstellbar, dass Neuers Ersatzmann im Verein, Jonas Urbig, als Nummer drei mitfährt. Bitter wäre das für Alexander Nübel, Finn Dahmen und Noah Atubolu.

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Sollte Manuel Neuer bei der WM 2026 das DFB-Tor hüten? Ja, es gibt keinen Besseren Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Außenverteidiger

Joshua Kimmich und David Raum gehen als Führungsspieler und Platzhirsche ins Turnier. Als Raum-Backup hat Nathaniel Brown die Nase im Rennen mit Maximilian Mittelstädt vorn. Um den Posten als Kimmich-Vertreter liefern sich Ridle Baku und Josha Vagnoman ein Duell.

Innenverteidiger

Antonio Rüdiger hat sich bereit erklärt, die Herausforderer-Rolle hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck anzunehmen. Waldmar Anton ist Innenverteidiger Nummer vier. Als weitere Option kommt Malick Thiaw infrage. Potenzieller Überraschungskandidat: Yann-Aurel Bisseck, frischgebackener Doublesieger mit Inter Mailand. Robin Koch ist wohl chancenlos, Matthias Ginter hofft noch.

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Doppelsechs

Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic heißen die aussichtsreichsten Startelf-Kandidaten. Felix Nmecha ist rechtzeitig fit geworden und somit sicherlich dabei. Pascal Groß schätzt Nagelsmann insbesondere als verlässlichen Teamspieler. Anders als Angelo Stiller, der nur mitfährt, wenn er auch spielen soll. Weitere heiße WM-Kandidaten: Assan Ouédraogo, Nadiem Amiri und Anton Stach. Tom Bischof hat genau wie Robert Andrich nur Außenseiterchancen.

Flügel

Obwohl er eine mäßige Saison für Galatasaray hinlegte, darf Leroy Sané mit zur WM. Als inverser Rechtsaußen schart auch Lennart Karl mit den Hufen. Auf links sind Florian Wirtz und Jamie Leweling eingeplant. Zusätzlich soll noch ein schneller Konterspieler mitfahren: Hier fällt die Entscheidung zwischen Maxi Beier, Kevin Schade und Karim Adeyemi. Eng wird es für die eigentlich formstarken Said El Mala und Chris Führich.

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Stürmer & Zehner

Viele Kandidaten für das Sturmzentrum können auch eine Position weiter hinten besetzen. So etwa Kai Havertz, Jamal Musiala, Deniz Undav und Nick Woltemade, die ihre Plätze alle sicher haben dürften. Zusätzlich will Nagelsmann noch einen kopfballstarken Strafraumstürmer mitnehmen. Einzige echte Alternative: Der formschwache Niclas Füllkrug. Tim Kleindienst wird am morgigen Samstag (15:30 Uhr) aller Voraussicht nach gegen die TSG Hoffenheim sein Verletzungscomeback feiern. Der Gladbach-Stürmer hofft noch auf das WM-Ticket, kam diese Saison aber so gut wie gar nicht zum Einsatz.

Der mögliche DFB-Kader für die WM

Tor: Manuel Neuer, Jonas Urbig (beide FC Bayern), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

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Abwehr: Joshua Kimmich, Jonathan Tah (beide FC Bayern), Ridle Baku, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund), Malick Thiaw (Newcastle United), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl (alle FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Sturm: Kai Havertz (FC Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United), Niclas Füllkrug (AC Mailand), Maximilian Beier (Borussia Dortmund)