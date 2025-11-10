Menü Suche
DFB aufgepasst: Ghana umgarnt Ansah

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Ilyas Ansah scheint ein Baller zu sein @Maxppp

Ilyas Ansah (21) hat sich mit seinen starken Leistungen für Union Berlin auf den Wunschzettel der ghanaischen Nationalmannschaft gespielt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der Stürmer vom afrikanischen Verband um Nationaltrainer Otto Addo „intensiv […] beobachtet und umgarnt“.

Ansah ist in Lüdenscheid geboren und landete über mehrere Stationen schließlich beim SC Paderborn, wo ihm der Durchbruch gelang. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel nach Berlin. Seit der U20 ist der Stürmer auch für die deutsche Nationalmannschaft aktiv. Aktuell gehört er dem Kader der U21 an, für die er Anfang September dieses Jahres sein Debüt feierte. Aufgrund seiner ghanaischen Wurzeln wäre er auch für den vierfachen Afrika-Meister spielberechtigt.

