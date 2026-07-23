Köln findet El Mala-Ersatz

Sportgeschäftsführer Thomas Kessler arbeitet beim 1. FC Köln weiter an einem schlagkräftigen Kader für die anstehende Saison. Einige Transferbewegungen hat es schon gegeben, doch über allem steht nach wie vor die Personalie Said El Mala. Bleibt der 19-jährige Unterschiedsspieler oder wechselt er noch zu einem größeren Klub?

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Für den Fall des Abgangs hat Kessler jedoch offenbar eine Lösung im Blick. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Köln Toptalent Mikey Moore (18) von Tottenham Hotspur ins Visier genommen. Nach den Verpflichtungen von Jahmai Simpson-Pusey (20) und Reigan Heskey (18) könnte der dritte junge Engländer den Weg an den Rhein finden.

Nur mit El Mala-Millionen zu stemmen

Laut dem Bezahlsender ist ein Transfer des trickreichen Flügelspielers jedoch finanziell für den FC „fast nicht zu stemmen“. Auch ein Leihgeschäft sei nur „schwierig umsetzbar“. Anders sähe die Lage aus, wenn El Mala in diesem Sommer doch noch gehen sollte. In diesem Fall hätten die Geißböcke das nötige Budget und mit Moore direkt einen positionsgleichen Ersatz – falls El Mala nicht ausschließlich zentral eingeplant wird.

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Der englische U19-Nationalspieler wird ebenfalls von Borussia Dortmund beobachtet und steht noch bis 2030 bei den Spurs unter Vertrag, für die er in der Saison 2024/25 bereits 21 Pflichtspiele (drei Scorerpunkte) absolviert hatte. In der vergangenen Saison war Moore an die Glasgow Rangers verliehen und überzeugte mit sieben Treffern und vier Vorlagen in 47 Pflichtspielen.