Atlético: Koke-Klausel aktiviert

Koke (34) wird ein weiteres Jahr bei Atlético Madrid bleiben. Nach Informationen der, Mundo Deportivo‘ ist eine automatische Verlängerungsklausel in Kraft getreten. Die dafür erforderliche Mindestanzahl an Einsätzen habe Koke bereits überschritten. Sein im Sommer auslaufender Vertrag verlängerte sich somit bis 2027.

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Der Kapitän ist in der aktuellen Saison weiterhin einer der Schlüsselspieler im Team von Diego Simeone. Mit 2.667 Spielminuten ist er der Spieler mit den sechstmeisten Einsätzen. Dabei gelangen ihm zwei Tore sowie drei Vorlagen. In dieser Saison könnte Koke seinen neunten Titel mit den Colchoneros gewinnen. Am 18. April trifft Atlético im Finale der Copa del Rey auf Real Sociedad.