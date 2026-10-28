„Zu früh in Frage gestellt“: Rose kritisiert Ex-Klub

Marco Rose findet anlässlich des krankheitsbedingten Ausfalls von Vincent Kompany sehr deutliche Worte in Bezug auf die mentale Belastung und den steigenden Druck im Trainerberuf. Dabei kritisiert der Cheftrainer des AFC Bournemouth gegenüber ‚Sky‘ auch seinen Ex-Klub RB Leipzig: „Die letzten Monate in Leipzig haben mit mir schon auch was gemacht. Ich habe wahrscheinlich auch ein Stück weit meine Leichtigkeit verloren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rose habe nötige Hilfe vermisst: „Natürlich brauchst du dann auch die volle Rückendeckung und Unterstützung in deiner Rolle des Vereins. Auch dort werden heutzutage viel zu früh Dinge infrage gestellt, obwohl man oft in einem Prozess ist, obwohl man hier und da verletzte Spieler hat, vielleicht auch hier und da mal das Quäntchen fehlt.“ Auch den Umgang mit seinem Nachfolger Martín Demichelis findet Rose nicht in Ordnung. Er habe „das Gefühl, dass der Daumen gesenkt ist.“ Und das sei natürlich kein angenehmes Gefühl. Wenn sich das dann auch noch bestätige, dann sei das „nicht schön“ für die handelnden Personen.