Salzburg präsentiert Letsch-Nachfolger

von Julian Jasch
1 min.
Marcus Mann mit einem breiten Lachen im Gesicht @Maxppp

RB Salzburg hat die Nachfolge des am gestrigen Dienstag geschassten Thomas Letsch schnell geklärt. Daniel Beichler verlässt den FC Liefering, um beim Partnerklub den vakanten Cheftrainer-Posten anzutreten. Vom österreichischen Erstligisten, für den er auch schon als Jugendcoach tätig war, wird der 37-Jährige mit einem bis 2028 gültigen Arbeitspapier ausgestattet.

FC Red Bull Salzburg
OFFIZIELL: Daniel Beichler ist neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Der 37-jährige Österreicher, der zuletzt Coach des FC Liefering und unserer UEFA Youth League-Mannschaft war, unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Alle Infos und Statements unter
„Daniel Beichler kennt unseren Klub seit Jahren sehr gut und damit einhergehend auch unsere Spiel- und Ausbildungsphilosophie. Daniel verfügt über eine klare Idee, wie er spielen und was er von seiner Mannschaft sehen möchte. Nicht ohne Grund hatten ihn auch andere Klubs in der jüngeren Vergangenheit im Blick. Er erhält die volle Unterstützung, notwendige Änderungen anzuschieben, um unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern“, freut sich Geschäftsführer Sport Marcus Mann auf die Zusammenarbeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
