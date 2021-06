Doch neuer Vertrag für Sterling?

Die guten Leistungen von Raheem Sterling während der Europameisterschaft scheinen die Verantwortlichen von Manchester City zu einem Umdenken gebracht zu haben. Laut der ‚Daily Mail‘ wollen die Skyblues doch wieder Gespräche über ein neues Arbeitspapier für den 26-jährigen Offensivspieler führen. Aktuell ist der englische Nationalspieler noch bis 2023 vertraglich gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer durchwachsenen Saison, in der dem pfeilschnellen Rechtsfuß in 49 Pflichtspielen dennoch 14 Treffer sowie zwölf Assists gelangen, war Sterling zuletzt als Abschiedskandidat gehandelt worden. Dabei war auch die Rede von einem möglichen Tausch mit Tottenham Hotspur-Star Harry Kane, mit dem Pep Guardiola seine Offensive auffrischen will. Die Gespräche mit Sterling sind für den Zeitraum nach der Europameisterschaft geplant.