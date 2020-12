Rhein verlässt Nürnberg

Simon Rhein wechselt von Zweitligist 1. FC Nürnberg in die dritte Liga zu Hansa Rostock. An der Ostsee unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2022. Rhein kam in dieser Saison nur zu vier Einsatzminuten im Nürnberg-Trikot. Schon in der vergangenen Spielzeit war er an die Würzburger Kickers verliehen.

Über seinen Wechsel nach Rostock sagt der 22-Jährige: „Hansa ist für mich ein traditionsreicher Klub. Die Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und mir eine sportliche Perspektive aufgezeigt, deswegen freue ich mich jetzt nun für Hansa spielen zu dürfen. Gemeinsam werden wir nun alles geben, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ganz besonders freue ich mich auf die Rückkehr der Fans ins Ostseestadion.“