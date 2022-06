Rüdiger: „Nur Madrid oder Chelsea“

Bei der Zukunftsplanung gab es für Nationalspieler Antonio Rüdiger nach eigenen Angaben nur zwei Optionen. „In dieser Zeit gab es zwar viele Gespräche, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur Madrid oder Chelsea in Betracht gezogen“, so der Innenverteidiger im Gespräch mit der ‚Marca‘ über den monatelangen Poker um seine Dienste.

Letztendlich entschied sich Rüdiger, den FC Chelsea ablösefrei zu verlassen und sich Real Madrid anzuschließen. „Wow“ war das erste, was dem 29-Jährigen in den Sinn kam, als sich die Königlichen bei ihm meldeten. „Der erste Kontakt war im September oder Oktober, meine ich. Ein Klub wie dieser ruft nicht oft an, es war unglaublich.“ Vor einer Woche unterschrieb Rüdiger in Madrid einen Vertrag von bislang unbekannter Laufzeit.