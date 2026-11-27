Jamal Musiala wird dem FC Bayern erneut einige Wochen fehlen. Wie die ‚tz‘ berichtet, hat sich der 23-jährige Offensivmann bei seinem 20-minütigen Einsatz beim OSC Lille (1:2) am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. ‚Sky‘ geht von einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen aus.

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Update (15:31 Uhr): Die Bayern haben Musialas Ausfall mittlerweile bestätigt. Im Vereinsstatement ist von einer nicht näher definierten „Muskelverletzung im rechten Oberschenkel“ die Rede.

Dieselbe Verletzung war es auch, die Musiala zuletzt schon zwei Monate lang zum Zuschauen verdammt hatte – was die Vereinsgranden in München mächtig auf die Palme brachte. Die Bayern-Bosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben nämlich laut der ‚Bild‘ eine direkte Verbindung zwischen der Verletzung und der Medikation ob Musialas neurologischer Erkrankung hergestellt.

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Die öffentliche Diskussion um seine Gesundheit wurde Musiala jetzt offenbar zum Verhängnis. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Dribbelkünstler schon bei seinem Comeback gegen den 1. FC Köln (1:1) am vergangenen Freitag etwas spürte, nach der öffentlichen Diskussion um ihn in Lille aber unbedingt auflaufen wollte. Dabei brach die alte Verletzung wieder auf.

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Denkbar, dass aus dem Aufsichtsrat jetzt erneut mit bemerkenswerten Aussagen in Richtung Musialas Leistungsfähigkeit zu rechnen ist. Der DFB-Kicker gehört mit 25 Millionen Euro Jahresgehalt zu den absoluten Topverdienern im Kader. Hoeneß und Rummenigge stellten zuletzt öffentlich einen Gehaltsverzicht in den Raum.