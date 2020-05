Medien: Nizza scharf auf Götze

Einen neuen Arbeitgeber hat Mario Götze respektive dessen neuer Berater Reza Fazeli noch nicht gefunden. Fest steht nur: In Deutschland sieht der 27-Jährige seine Zukunft nicht mehr. Nach den Meldungen zum Interesse aus Italien scheint nun die Ligue 1 in den Fokus zu rücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Auch in Frankreich hat man registriert, dass der Deutsche ablösefrei auf dem Markt ist“, berichtete zuletzt der ‚kicker‘. Das französische ‚Le10Sport‘ sprang in der Folge auf den Zug auf und nannte mit Olympique Lyon, Olympique Marseille, AS Monaco und Paris St. Germain sowie OGC Nizza die üblichen Verdächtigen.

Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigt aber nur letztgenannter Klub von der Côte d’Azur „richtiges Interesse“. Laut der Boulevardzeitung könnte Götze in Nizza die vakante Superstar-Rolle übernehmen, die zuvor Spieler wie Wesley Sneijder und Mario Balotelli inne hatten.

FT-Meinung