Conteh nach Dordrecht verliehen

Christian Conteh von Feyenoord Rotterdam läuft in der Rückrunde für den FC Dordrecht auf. In der Hinrunde spielte der 22-Jährige auf Leihbasis für den SV Sandhausen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Für die zweite Hälfte der Saison schließt sich Conteh daher dem niederländischen Zweitligisten an.

