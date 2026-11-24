Davide Ancelotti findet lobende Worte für Dayot Upamecano (28) vom FC Bayern. Vor dem morgigen Aufeinandertreffen in der Champions League (21 Uhr) antwortete der Coach des OSC Lille auf der heutigen Pressekonferenz befragt zum Innenverteidiger: „Ja, wenn er nicht der Beste ist, dann gehört er sicherlich zu den Besten. Er ist ein moderner Innenverteidiger, diese Position auf dem höchsten Niveau zu spielen, ist heutzutage extrem schwierig, weil man fast ständig Eins-gegen-eins verteidigen muss.“

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Ancelotti weiter: „Wenn man für Mannschaften wie Frankreich oder den FC Bayern spielt, muss man in der Lage sein, mit extrem schwierigen Situationen umzugehen. Dazu muss man ein sehr vielseitiger Spieler sein. Man muss außerdem sicher am Ball sein und in der Lage sein, das Spiel aus der Abwehr heraus aufzubauen. Wenn man heutzutage für solche Mannschaften spielen will, sind diese Qualitäten unverzichtbar. Also ja, ich stimme auf jeden Fall zu, dass Upamecano als einer der besten Verteidiger der Welt angesehen werden kann.“ Upamecano ist beim FCB unumstrittener Stammspieler, in dieser Saison kam er in Bundesliga und Champions League in allen 14 Partien zum Einsatz.