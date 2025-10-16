Menü Suche
La Liga

Novum: Wird Real zum Teil verkauft?

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Real-Boss Florentino Pérez @Maxppp

Zum ersten Mal in der Geschichte könnte Real Madrid Anteile abgeben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, erwägt Präsident Florentino Perez, das Eigentumsmodell des Klubs zu ändern und so den Weg für externe Investoren freizumachen. Im kommenden Monat soll bei einer Generalversammlung über dieses Vorhaben diskutiert werden.

Perez will laut ‚The Athletic‘ die Wettbewerbsfähigkeit der Blancos sicherstellen, da Klubs wie Manchester City und Paris St. Germain würden Real ansonsten langfristig abhängen. Wie genau ein Anteilsverkauf aussehen soll, sei noch nicht klar. Perez sei aber nicht bereit, den gesamten Verein in private Hände zu übergeben.

La Liga
Real Madrid

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
