Novum: Wird Real zum Teil verkauft?

Zum ersten Mal in der Geschichte könnte Real Madrid Anteile abgeben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, erwägt Präsident Florentino Perez, das Eigentumsmodell des Klubs zu ändern und so den Weg für externe Investoren freizumachen. Im kommenden Monat soll bei einer Generalversammlung über dieses Vorhaben diskutiert werden.

Perez will laut ‚The Athletic‘ die Wettbewerbsfähigkeit der Blancos sicherstellen, da Klubs wie Manchester City und Paris St. Germain würden Real ansonsten langfristig abhängen. Wie genau ein Anteilsverkauf aussehen soll, sei noch nicht klar. Perez sei aber nicht bereit, den gesamten Verein in private Hände zu übergeben.