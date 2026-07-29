Sattes Minusgeschäft: Wolfsburg verkauft Majer

Lovro Majer geht nicht mit dem VfL Wolfsburg in die zweite Liga. Der offensive Mittelfeldmann wechselt von den Wölfen zu AEK Athen. Der VfL wird dem Vernehmen nach mit einer Ablöse von sechs Millionen Euro entschädigt.

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Majer war 2023 für 25 Millionen Euro von Stade Rennes in die Autostadt gewechselt. Dementsprechend muss der Zweitligist ein sattes Minusgeschäft hinnehmen. Beim griechischen Erstligisten unterschreibt der 28-jährige Kroate bis 2030.