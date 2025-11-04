Menü Suche
Lewandowski reagiert auf Abschiedsgerüchte

von Luca Hansen
Robert Lewandowski bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Robert Lewandowski hat sich zu seiner persönlichen Zukunft geäußert. Wie der Pole auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Duell (21 Uhr) des FC Barcelona gegen den FC Brügge betonte, verspürt er keinen Druck: „Ich habe es nicht eilig, das Wichtigste ist das Gefühl, das ich habe. Im Moment mache ich mir keine Gedanken über meine Zukunft. Ich bin sehr glücklich und konzentriere mich auf diese Saison. Das ist es, was ich in meinem Kopf habe.“

Der Vertrag des 37-Jährigen läuft zum Saisonende aus, die Katalanen verfügen über eine Verlängerungsoption von einem Jahr. Aktuell verdichten sich allerdings die Anzeichen, dass diese nicht gezogen wird.

veröffentlicht am
