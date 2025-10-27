New York: Schwarz & Schneider müssen gehen

Das Kapitel bei den New York Red Bulls ist für Sandro Schwarz beendet. Wie Journalist Tom Bogert, der unter anderem für ‚The Athletic‘ schreibt, berichtet, wird der ehemalige Hertha-Trainer in der kommenden Saison nicht auf die Trainerbank in New York zurückkehren. Der 47-Jährige hatte mit seinem Team auf Rang zehn der Eastern Conference Division abgeschlossen und die Playoffs verpasst. Auch Ex-Schalke-Manager Jochen Schneider muss gehen. Seit 2022 war er als Sportlicher Leiter für RBNY aktiv, nun muss er seine Koffer packen.

Vor knapp zwei Jahren war Schwarz in die USA gewechselt, nachdem er ein halbes Jahr zuvor bei Hertha BSC entlassen worden war. In New York hatte er unter anderem mit den ehemaligen Bundesligaspielern Emil Forsberg (34), Alexander Hack (32) und Eric-Maxim Choupo-Moting (36) zusammengearbeitet. Das Trio bekommt nun einen neuen Trainer.

Update (16:38 Uhr): Inzwischen hat das MLS-Franchise die Trennung von Schwarz und Schneider auch offiziell bekanntgegeben.