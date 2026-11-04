M’gladbach: Transfer-Kalkül bei Nicolas

Alexander Blessin steht bei Borussia Mönchengladbach vor einigen Herausforderungen, eine Torwartdiskussion soll dabei jedoch nicht entstehen. Laut der ‚Sport Bild‘ plant der Coach weiterhin mit Moritz Nicolas (29) als Nummer eins, auch wenn Daniel Batz (35) den angeschlagenen Keeper aktuell überzeugend vertritt.

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Die Entscheidung hat offenbar nicht nur sportliche Gründe, dahinter steckt eher ein Gladbacher Transfer-Kalkül: Wie die ‚Sport Bild‘ weiter berichtet, soll Nicolas’ Marktwert nicht gefährdet werden. Der noch bis 2029 gebundene Schlussmann könnte in Zukunft nämlich durchaus noch zum Gesicht einer hübschen Ablöse werden.