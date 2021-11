United-Debüt: Rangnick muss warten

Manchester Uniteds neuer Interimstrainer Ralf Rangnick wird am Donnerstag (21:15 Uhr) beim Ligaspiel gegen den FC Arsenal noch nicht an der Seitenlinie stehen. Laut ‚BBC‘ müssen die Red Devils zunächst noch die formellen Visa- und Covid-Regularien abarbeiten.

Am gestrigen Montag verkündete United die Verpflichtung des 63-Jährigen. Rangnick hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben, im Anschluss wird er für zwei Jahre in beratender Funktion in Manchester weiterarbeiten.

Update 13:00 Uhr: United hat mittlerweile bestätigt, dass Co-Trainer Michael Carrick am kommenden Donnerstag gegen die Londoner als Cheftrainer fungieren wird.