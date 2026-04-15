Nächster XXL-Umbruch bei Hannover?

Die Bosse von Hannover 96 wollen im kommenden Sommer extreme Kaderveränderungen wie vor der laufenden Saison vermeiden. Gegenüber der ‚Bild‘ bekräftigt Sportdirektor Ralf Becker: „Egal, in welcher Liga wir spielen werden, so einen großen Umbruch wird es definitiv nicht noch mal geben. Es ist natürlich eine Herausforderung, weil wir zweigleisig planen müssen. Bei den Gesprächen spielt natürlich eine Rolle, dass die Spieler wissen wollen, ob wir 1. oder 2. Bundesliga spielen werden. Und natürlich gibt es Spieler, die vielleicht nur in der ersten Liga kommen wollen.“

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Seit dem vergangenen Sommer wurde bei den Niedersachsen beinahe das gesamte Personal ausgetauscht. Es kamen 20 neue Spieler, mit Christian Titz ein neuer Cheftrainer und Becker selbst. Zudem verließen der langjährige Boss Marcus Mann (zu RB Salzburg) sowie dessen Nachfolger Jörg Schmadtke (vereinslos) den Klub. Fünf Spieltage vor Schluss befindet sich Hannover auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Unabhängig von der zukünftigen Ligazugehörigkeit wartet jedoch einiges an Arbeit auf den Sportdirektor: Zehn (Leih-)Verträge laufen am Saisonende aus, darunter die mehrerer Stammkräfte.