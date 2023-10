BVB: Entwarnung bei Kobel

Borussia Dortmund muss wohl nur kurzfristig auf Gregor Kobel verzichten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der Schweizer wenn überhaupt nur für das anstehende DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch (18 Uhr) ausfallen. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl hatte bereits nach dem gestrigen 3:3 des BVB gegen Eintracht Frankfurt eine erste Entwarnung ausgesprochen.

Aktuell spricht also viel dafür, dass der 25-jährige Torhüter beim Topspiel gegen den FC Bayern am nächsten Samstag (18:30 Uhr) wieder einsatzbereit ist. Kobel musste in der Partie gegen die SGE ausgewechselt werden, nachdem ihn der Ellbogen seines Mitspielers Nico Schlotterbeck im Gesicht getroffen hatte.