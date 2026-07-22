Medizincheck: HSV tütet Schnäppchen-Doppelpack ein

Patson Daka (27) ist schon im Trainingslager des Hamburger SV eingetroffen. Im österreichischen Längenfeld könnte der Stürmer, der aufgrund seines bei Leicester City ausgelaufenen Vertrags ablösefrei zum HSV wechselt, schon heute mittrainieren.

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Update (8:02 Uhr): Mittlerweile wurde die Daka-Verpflichtung offiziell bestätigt.

Damit nicht genug, die Rothosen haben ein weiteres Schnäppchen am Haken. Die Rede ist von Mittelfeldspieler Bilal Nadir (22). Die vergangenen fünf Jahre stand der marokkanische U23-Nationalspieler bei Olympique Marseille unter Vertrag, jetzt ist er unentgeltlich zu haben.

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Wie die ‚Bild‘ und die ‚Hamburger Morgenpost‘ unisono berichten, schlägt der Bundesligist zu. Den Berichten zufolge wird Nadir in den kommenden Stunden zum Medizincheck in Hamburg erwartet. Verläuft alles nach Plan, dürften die Verantwortlichen also zeitnah einen Transfer-Doppelschlag verkünden.

An Nadir waren übrigens auch der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt dran (FT berichtete). Nun verschlägt es den Linksfuß aber an die Elbe.