Napoli: Insigne-Zukunft offen

Die sportliche Zukunft von Lorenzo Insigne wird sich noch diesen Sommer klären. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, möchte die SSC Neapel im Anschluss an die laufende Spielzeit Vertragsgespräche mit dem 29-Jährigen aufnehmen. Insigne will es dem Bericht zufolge unter allen Umständen vermeiden, als Kapitän mit einer ungeklärten Zukunft in die neue Saison zu gehen. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2022 aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ausgang der Verhandlungen sei jedoch völlig offen. Auch die Azzurri sind von der Coronakrise finanziell schwer getroffen. Eine Gehaltserhöhung kann der Flügelflitzer also nicht erwarten. Insigne ist ein Napoli-Urgestein und schnürt seine Schuhe, mit Ausnahme von zwei Leih-Stationen, bereits seit 2010 für die Neapolitaner. Seit der Saison 2019/2020 führt der Rechtsfuß seine Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld.