Super-Juwel Monga: So groß sind die Chancen von Bayern & Dortmund

Jeremy Monga ist ein weiteres englisches Juwel, das einen Zwischenschritt in Deutschland gehen könnte. Borussia Dortmund und der FC Bayern haben den 16-jährigen Dribbler von Leicester City auf dem Zettel.

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In etwas weniger als drei Monaten dürfte sich entscheiden, wie es mit Monga weitergeht. Dann feiert der U19-Nationalspieler, der bereits erweiterter Stammspieler ist, seinen 17. Geburtstag und darf offiziell seinen ersten Profivertrag unterschreiben.

Klar ist: Leicester würde das Eigengewächs gerne langfristig binden, schwebt aber in akuter Abstiegsgefahr und droht in die dritte Liga abzurutschen. In dem Fall würde sich Monga wohl verabschieden und andernorts sein Glück versuchen.

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Große Konkurrenz

Neben den Bundesligisten haben wenig überraschend auch die englischen Topklubs die Fühler ausgestreckt. In erster Linie buhlt der FC Arsenal um Monga, aber auch Manchester City rechnet sich Chancen aus.

Die Chancen für Bayern, aber insbesondere für den BVB sind aber durchaus intakt. Schließlich hat man in der Vergangenheit bei Jadon Sancho (26), Jude Bellingham (22) oder auch Jamie Gittens (21) eindrucksvoll nachgewiesen, ein Karrieresprungbrett für englische Nachwuchsstars sein zu können.