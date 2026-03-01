Everton buhlt um Norwich-Youngster

Norwich City-Talent Kellen Fisher scheint offenbar ganz oben auf der Liste von Premier League-Klub FC Everton zu stehen. Dies berichtet ‚TeamTalk‘. Demnach hätten sich die Toffies bereits im Winter mit einer möglichen Verpflichtung des 21-jährigen Außenverteidigers auseinandergesetzt, für den kommenden Sommer könnte das Thema nun konkreter werden.

Fisher stand in der laufenden Championship-Saison 32 Mal für Norwich auf dem Platz und ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenverteidiger-Position einsetzbar. Auch aus diesem Grund hat Everton seine Fühler nach dem englischen U21-Nationalspieler ausgestreckt, ist damit jedoch nicht alleine: Auch der FC Arsenal, Newcastle United, Manchester United, der FC Brentford, Brighton & Hove Albion und der FC Fulham zeigen Interesse an dem jungen Rechtsfuß. Dessen Arbeitspapier in Norwich läuft allerdings noch bis Sommer 2028.