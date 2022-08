Leverkusen verhandelt Gosens-Transfer

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Italien ist Robin Gosens (28) ein heißes Thema in Leverkusen. Bayer soll sich bereits in konkreten Verhandlungen mit Inter Mailand über einen Transfer des linken Außenbahnspielers befinden.

Gianluca Di Marzio zufolge könnte Gosens für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro an den Rhein wechseln, zudem sei eine anschließende Kaufvereinbarung über 28 Millionen Euro im Gespräch. Laut Fabrizio Romano ist auch Bayer-Linksverteidiger Mitchel Bakker (22) Gegenstand der Verhandlungen.

Gosens war erst im Januar per Leihe von Atalanta Bergamo gekommen, war bei Inter aber meist nur als Einwechselspieler gefragt. Sein Leihvertrag in Mailand läuft bis 2023. Aus seinem Traum, eines Tages in der Bundesliga aufzulaufen, machte Gosens nie ein Geheimnis.

Sinkgraven auf dem Sprung?

In Leverkusen wäre der deutsche Nationalspieler womöglich auch ein Ersatz für Daley Sinkgraven. Wie das kroatische Portal ‚Index.hr‘ berichtet, buhlt Dinamo Zagreb um den niederländischen Linksverteidiger, der nur noch bis Sommer 2023 an Bayer Leverkusen gebunden ist.

Die Kroaten suchen händeringend nach einem Abwehrspieler für die linke Seite. Zuvor blitzte Dinamo bei Fredrik Björkan (23) von Hertha BSC ab, der per Leihe zu Feyenoord Rotterdam wechselte. Auch Kai Wagner (25) von Philadelphia Union und Jordan Amavi (28) von Olympique Marseille haben Zagreb abgesagt, heißt es.

Mit Dinamo könnte Sinkgraven (27) an der Königsklasse teilnehmen. Der amtierende Meister trifft in der Gruppenphase auf den FC Chelsea, den AC Mailand und RB Salzburg. Bei Bayer spielt er keine Rolle mehr. In der laufenden Saison wartet Sinkgraven noch auf seine erste Spielminute.