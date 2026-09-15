SV Werder: Fritz vor ungewisser Zukunft

Die aktuelle Saison könnte die letzte von Clemens Fritz als Sportgeschäftsführer des SV Werder Bremen sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, läuft der Vertrag des Ex-Spielers Ende der Saison aus, zudem stehe Fritz nach dem mühsam erreichten Klassenerhalt im Vorjahr „unter Beobachtung“. Der Aufsichtsrat der Grün-Weißen habe „eine Mannschaft, die wettbewerbsstark zusammengestellt ist“ eingefordert.

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Bitter für Fritz: Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald tritt im November nicht mehr zur Wiederwahl an. Fritz verliert damit einen seiner größten Fürsprecher im Klub. Der zukünftige neue Boss entscheidet auch über die Zukunft von des häufig glücklosen Kaderplaners. Dieser muss nun liefern.