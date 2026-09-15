Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

SV Werder: Fritz vor ungewisser Zukunft

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Clemens Fritz hat bei Werder Bremen derzeit einen schweren Stand @Maxppp

Die aktuelle Saison könnte die letzte von Clemens Fritz als Sportgeschäftsführer des SV Werder Bremen sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, läuft der Vertrag des Ex-Spielers Ende der Saison aus, zudem stehe Fritz nach dem mühsam erreichten Klassenerhalt im Vorjahr „unter Beobachtung“. Der Aufsichtsrat der Grün-Weißen habe „eine Mannschaft, die wettbewerbsstark zusammengestellt ist“ eingefordert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bitter für Fritz: Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald tritt im November nicht mehr zur Wiederwahl an. Fritz verliert damit einen seiner größten Fürsprecher im Klub. Der zukünftige neue Boss entscheidet auch über die Zukunft von des häufig glücklosen Kaderplaners. Dieser muss nun liefern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Clemens Fritz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Clemens Fritz Clemens Fritz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert