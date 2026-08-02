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Bundesliga

Dzeko zurück auf Schalke

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Edin Dzeko beim Schalker Training @Maxppp

Edin Dzeko ist wieder auf deutschem Boden. Fotos der ‚Bild‘-Zeitung zeigen den Stürmerstar nach seiner Landung am Flughafen in Köln/Bonn. Noch heute wird Dzeko erste Teile des Medizinchecks absolvieren, ehe er morgen seinen neuen Einjahresvertrag beim FC Schalke 04 unterschreibt.

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Schon in der Rückrunde der Aufstiegssaison schnürte der 40-Jährige die Schuhe für S04. Nach Verhandlungen mit Sportchef Frank Baumann ist seit wenigen Tagen klar, dass Dzeko noch eine Saison in Gelsenkirchen dranhängt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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