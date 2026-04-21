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Rexhbecaj besteht Medizincheck

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Elvis Rexhbecaj im Trainingsanzug @Maxppp

Der Wechsel von Elvis Rexhbecaj zum VfL Wolfsburg ist nur noch Formsache. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 28-Jährige den Medizincheck bereits absolviert und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Damit kehrt der zentrale Mittelfeldspieler zurück zu den Niedersachsen, für die er zwischen 2010 und 2022 bereits zwölf Jahre am Ball war.

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Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Vertrag des Kosovaren in der Fuggerstadt ausläuft. Das neue Arbeitspapier beim VfL gilt unabhängig davon, ob die Wölfe die Klasse halten oder nicht. Auch Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen waren an Rexhbecaj interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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