Brasilien-Star Raphinha muss abreisen

Die brasilianische Nationalmannschaft muss für den Rest der Länderspielpause auf Raphinha verzichten. Wie der Verband mitteilt, hat sich der 29-Jährige ein Muskelödem im rechten Oberschenkel zugezogen und wird vorzeitig zurück nach Barcelona reisen. Einen Ersatz wird Nationaltrainer Carlo Ancelotti für das kommende Spiel gegen Indien (Samstag, 16 Uhr) nicht nominieren.

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Raphinha stand in den beiden bisherigen Länderspielen gegen Australien jeweils in der Startformation, musste in der zweiten Partie jedoch zur Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der FC Barcelona hofft nun auf eine schnelle Genesung des Angreifers, denn der Brasilianer steht in der laufenden Spielzeit bereits bei 14 Treffern in acht Pflichtspielen.