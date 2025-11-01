Menü Suche
La Liga

Flick verkündet gute Neuigkeiten bei Lewandowski

von Lukas Hörster
Robert Lewandowski bejubelt seinen Treffer @Maxppp
Barcelona Elche

Der FC Barcelona kann wieder auf Robert Lewandowski und Dani Olmo zählen. Wie Trainer Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz verkündete, kehren die beiden ehemaligen Bundesliga-Stars für die morgige Partie gegen den FC Elche (18:30 Uhr) in den Barça-Kader zurück.

Torjäger Lewandowski musste mit einem Muskelfasereinriss zuletzt dreimal zuschauen, während Olmo mit einer Wadenverletzung fehlte. Die Rückkehr des Spielmachers ist angesichts des Ausfalls von Pedri besonders wichtig. Keeper Joan García (24) befindet sich laut Flick auf einem guten Weg, muss sich nach seiner Meniskusverletzung aber noch etwas mit dem Comeback gedulden.

