Newcastle verpflichtet Targett fest

Newcastle United und Matt Targett gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie die Magpies mitteilen, verpflichtet man den 26-jährigen Linksverteidiger nach erfolgreicher Leihe fest von Aston Villa.

Targett unterschreibt bis 2025 bei den Magpies und kostet rund 17 Millionen Euro Ablöse. In der Rückrunde der vergangenen Saison lief der Engländer 16 Mal für Newcastle auf und war maßgeblich am Aufschwung des Teams beteiligt.

✍️ #NUFC are delighted to announce the permanent signing of Matt Targett on a four-year deal.



Welcome back, @Mattytargett! 🙌