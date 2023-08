Ipswich bedient sich bei United

Außenverteidiger Brandon Williams verlässt Manchester United zumindest für ein Jahr. Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis zu Ipswich Town, dem derzeitigen Tabellenführer der Championship. Dem Vernehmen nach ist eine Kaufoption Teil des Deals.

„Ich komme hierher, um mich hoffentlich in die Mannschaft zu integrieren und viele Spiele zu bestreiten. Es gibt sehr gute Konkurrenz, was eine große Herausforderung ist, aber ich freue mich darauf, die Spieler kennenzulernen und anzufangen“, so Williams zu seinem Wechsel.