Ligue 1

Zwei Neue für PSG?

von Tobias Feldhoff - Quelle: L‘Équipe
Alberto Costa gewinnt das Kopfballduell @Maxppp

Paris St. Germain streckt die Fühler nach zwei talentierten Spielern aus Portugal aus. Informationen der ‚L‘Équipe‘ zufolge besteht Interesse an Rechtsverteidiger Alberto Costa (22) vom FC Porto sowie Mittelstürmer Anísio (17), der aktuell noch für Benfica Lissabons U19 aufläuft.

Costa könnte Ashraf Hakimi (27) entlasten, der nahezu konkurrenzlos ist im Luxuskader von PSG und zudem gerade mit der marokkanischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup weilt. Die Spur zu Anísio ist sogar noch heißer, der Teenager wäre aber wohl zunächst noch für die Jugendmannschaften des amtierenden Champions League-Siegers eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
