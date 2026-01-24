Serie A
20 Millionen: Neapel holt BVB-Kandidat Giovane
Die SSC Neapel holt neue Verstärkung für die Offensive an Bord. Giovane wechselt von Hellas Verona zu den Gli Azzurri. Zur Vertragslänge macht der italienische Meister keine Angabe.
Official SSC Napoli @sscnapoli – 19:34
Giovane is proud to be one of us 🌟Bei X ansehen
Leggi la news 👉
💙 #WelcomeGiovane | #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre
Leggi la news 👉
💙 #WelcomeGiovane | #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre
Bis zu 20 Millionen Euro überweist Napoli dem Vernehmen nach für den 22-jährigen Stürmer, der die Abgänge von Noa Lang (26) und Lorenzo Lucca (25) kompensieren soll. Auch Borussia Dortmund hatte Giovane auf dem Zettel, geht aber leer aus.
