Diomande spricht über Real-Transfer

Yan Diomande könnte mit seinem neuen Klub kaum glücklicher sein. „Es war wie ein Traum, denn es gibt keinen größeren Verein. Von dem Moment an, als ich davon erfuhr, konnte ich nicht mehr schlafen. Ich konnte es einfach nicht glauben“, so der 19-jährige Neuzugang von Real Madrid im Interview mit ‚Sporty TV‘. Diomande war vor wenigen Wochen für die Madrider Rekordsumme von bis zu 140 Millionen Euro von RB Leipzig in die spanische Hauptstadt gewechselt.

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Dort wartet Trainer José Mourinho auf ihn, von dem Diomande eine hohe Meinung hat. „Mourinho ist um 5 Uhr morgens aufgestanden, um mit mir zu sprechen. Das zeigt, wie wichtig er ist. Wenn Madrid anruft, kann man nicht nein sagen, also habe ich gesagt: ‚Wenn sie mich wollen, dann werde ich dort sein.‘“ An seinem ersten Tag bei Real fügte Diomande dann nach eigener Aussage hinzu: „Ich bin bereit, für ihn mein Leben zu geben.“