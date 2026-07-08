FC Bayern: Gute Nachrichten von Karl

Die Leidenszeit von Lennart Karl ist so gut wie beendet. Wie der FC Bayern offiziell bestätigt, hat der Offensivspieler wieder mit dem Lauftraining begonnen. Vor rund einem Monat zog sich der 18-Jährige bei der Vorbereitung auf die WM einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zu.

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𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒃𝒂𝒄𝒌 💪



Lennart Karl nimmt einen Monat nach seiner Verletzung im linken vorderen Oberschenkel das Lauftraining auf 🏃



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Schön dich wieder auf dem Rasen zu sehen, Lenny! 🥰 pic.twitter.com/hpdrt2ClNW — FC Bayern München (@FCBayern) July 8, 2026

Aufgrund der Verletzung fiel die WM-Teilnahme für Karl ins Wasser. Für den Flügelspieler nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Leipziger Assan Ouédraogo (20) nach.