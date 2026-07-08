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Bundesliga

FC Bayern: Gute Nachrichten von Karl

von Remo Schatz - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Lennart Karl für den FC Bayern im Einsatz @Maxppp

Die Leidenszeit von Lennart Karl ist so gut wie beendet. Wie der FC Bayern offiziell bestätigt, hat der Offensivspieler wieder mit dem Lauftraining begonnen. Vor rund einem Monat zog sich der 18-Jährige bei der Vorbereitung auf die WM einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zu.

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Aufgrund der Verletzung fiel die WM-Teilnahme für Karl ins Wasser. Für den Flügelspieler nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Leipziger Assan Ouédraogo (20) nach.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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