Franck Haise ist nicht länger Trainer von Stade Rennes. Der französische Erstligist hat die Trennung von dem 55-jährigen Franzosen offiziell bekanntgegeben. Seine Assistenten Johann Ramaré und Lilian Nalis müssen ebenfalls gehen.

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In der laufenden Spielzeit ist es bereits der sechste Trainer-Wechsel in der Ligue 1. Zuvor hatte es schon bei Le Havre, Olympique Lyon und dem RC Straßburg Veränderungen gegeben. Der RC Lens hat sogar schon zweimal die Reißleine gezogen.