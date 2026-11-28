Ligue 1
Trainer-Chaos in Frankreich geht weiter
1 min.
@Maxppp
Franck Haise ist nicht länger Trainer von Stade Rennes. Der französische Erstligist hat die Trennung von dem 55-jährigen Franzosen offiziell bekanntgegeben. Seine Assistenten Johann Ramaré und Lilian Nalis müssen ebenfalls gehen.
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Stade Rennais F.C. @staderennais – 27/11
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Le SRFC a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Franck Haise et deux de ses adjoints Messieurs Johann Ramaré et Lilian Nalis.
Jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l’équipe professionnelle sera assurée par Messieurs Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli.
Le SRFC a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Franck Haise et deux de ses adjoints Messieurs Johann Ramaré et Lilian Nalis.
Jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l’équipe professionnelle sera assurée par Messieurs Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli.
In der laufenden Spielzeit ist es bereits der sechste Trainer-Wechsel in der Ligue 1. Zuvor hatte es schon bei Le Havre, Olympique Lyon und dem RC Straßburg Veränderungen gegeben. Der RC Lens hat sogar schon zweimal die Reißleine gezogen.
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