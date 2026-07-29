17 Millionen: VfB verpflichtet Sauer

Die Bundesliga darf sich auf ein spannendes Talent freuen. Leo Sauer (20) wechselt von Feyenoord Rotterdam zum VfB Stuttgart, wo er einen bis 2031 datierten Vertrag unterschreibt.

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VfB verpflichtet Leo Sauer ✍️



Der Offensivspieler wechselt von Feyenoord Rotterdam zum Club aus Cannstatt. Er erhält beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.



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Den slowakischen Nationalspieler lassen sich die Schwaben einiges kosten. 14 Millionen Euro Sockelablöse fließen nach Rotterdam, inklusive Boni kann das Gesamtpaket auf bis zu 17 Millionen Euro ansteigen.

„Es fühlt sich großartig an, nun Teil eines solch bedeutenden Klubs sein zu dürfen. Der VfB hat eine große Strahlkraft, viel Tradition und eine riesige Fanbase. Ich kann es kaum erwarten, all meine Teamkollegen kennenzulernen und das erste Mal für meinen neuen Klub zu spielen“, sagt Sauer über seinen Wechsel.

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Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB, erklärt: „Wir freuen uns, mit Leo Sauer den nächsten Neuzugang für die kommende Saison zu präsentieren. Leo hat seine Qualitäten in der niederländischen Eredivisie, in der Europa League sowie im Trikot der slowakischen Nationalmannschaft mehrfach unter Beweis gestellt und ist nicht nur aufgrund seines Alters für uns ein Mann mit Perspektive. “

Zwischenzeitlich war Sauer bei der TSG Hoffenheim ein Kandidat für die Nachfolge von Bazoumana Touré (20/Newcastle United). Im Bundesliga-Duell geht der VfB letztendlich jedoch als Sieger hervor.