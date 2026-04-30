Gaydarov verlässt den FC Bayern

Peter Gaydarov bricht seine Zelte beim FC Bayern im Anschluss an die Saison ab. Der deutsche Rekordmeister bestätigt offiziell, dass die Zusammenarbeit im Sommer nach fünf Jahren beendet wird. Der U19-Coach werde sich einer neuen Herausforderung im Profibereich widmen, dem Vernehmen nach liegen ihm Anfragen aus dem In- und Ausland vor.

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„Peter hat unsere Nachwuchsarbeit mit großem Engagement und hoher fachlicher Qualität bereichert. Beim FC Bayern entwickeln wir nicht nur Spieler, sondern auch Trainer – Peters Weg ist dafür ein gutes Beispiel“, gibt Campus-Chef Jochen Saier zu Protokoll. Gaydarov ist nicht der einzige Jugendcoach, der in Münchnern aufhört. Auch U21-Trainer Holger Seitz räumt in wenigen Wochen seinen Posten, soll dem FCB aber in anderer Funktion erhalten bleiben.