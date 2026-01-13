Paredes: Zukunft in Wolfsburg offen – WM im Blick

Obwohl der VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag mit 1:8 beim FC Bayern unterging, gab es zumindest für einen Profi der Wölfe positive Nachrichten. Kevin Paredes feierte nach langer Abwesenheit seine Rückkehr auf den Rasen in einem Bundesligaspiel. Der 22-Jährige wurde von Trainer Daniel Bauer in der 77. Spielminute für Lovro Majer eingewechselt und beendete damit die lange Leidenszeit des US-Amerikaners.

Was die Zukunft für Paredes bringt, steht jedoch in den Sternen. Zum Saisonende läuft das derzeit gültige Arbeitspapier aus. Nach FT-Informationen finden aktuell keine Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt. Paredes ist voll und ganz darauf fokussiert, Form und Fitness zu erlangen, um dem VfL in der zweiten Saisonhälfte weiterzuhelfen. Wie es danach weitergeht, soll zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

Paredes und das Team um den Flügelspieler herum sind sehr dankbar für die Unterstützung des Bundesligisten während seiner verletzungsbedingten Auszeit. Für den Linksfuß ist nun wichtig, sein Fitnesslevel zu steigern und Spielrhythmus zu finden. Das soll im vertrauten Umfeld in Wolfsburg geschehen, wo sich Paredes pudelwohl fühlt.

Weltmeisterschaft im Heimatland

Die medizinische Abteilung der US-Nationalmannschaft hielt in den vergangenen Monaten stets Kontakt zu Paredes, um über den Verlauf der Reha auf dem Laufenden zu bleiben. Im Kreise der Soccer Boys weiß man die Variabilität von Paredes sehr zu schätzen. Der in South Riding, Virginia geborene Athlet kann unterschiedliche Positionen bekleiden, hat Erfahrung im Mittelfeld und auf sämtlichen Flügelpositionen – offensiv und defensiv.

Intern wie extern herrscht unter anderem auch deshalb eine hohe Meinung über Paredes. Der Name des talentierten Kickers taucht auf Scoutinglisten der Bundesliga-Konkurrenz und von Vertretern aus der Premier League auf. Allerdings sind die Kommunikationskanäle zwischen Spielerseite und dem VfL offen, wie FT erfuhr. Und so will sich Paredes in den kommenden Monaten im Trikot der Wölfe für eine Nominierung von US-Coach Maurico Pochettino empfehlen.