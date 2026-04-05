Namhafte VfB-Konkurrenz bei Chuki

Como 1907 möchte sich ein weiteres vielversprechendes Talent sichern. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge waren Scouts der Italiener bei vergangenen Spielen von Real Valladolid vor Ort, um Spielmacher Chuki zu beobachten. Auch der VfB Stuttgart, RB Leipzig und Juventus Turin sind am 21-Jährigen interessiert.

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Chuki brilliert für den spanischen Zweitligisten in der laufenden Saison mit sieben Toren und acht Vorlagen. Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer aus, dementsprechend wäre er ablösefrei zu haben.