Inklusive Verlängerung: Köln befördert Kessler

Lange wurde zur bevorstehenden Beförderung von Thomas Kessler berichtet, jetzt ist der Funktionär beim 1. FC Köln offiziell einen Rang aufgestiegen. Der Bundesligist teilt mit, dass Kessler in die Geschäftsführung aufgenommen wurde. Hierfür unterzeichnete der 40-Jährige einen neuen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kessler ist nun gesamtverantwortlich für alle sportlichen Belange im Verein. Darunter fallen neben dem Lizenzspielerbereich auch das Scouting, die Frauenabteilung, die medizinische Abteilung und der Jugendbereich.