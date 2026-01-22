Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Bundesliga

Inklusive Verlängerung: Köln befördert Kessler

von Dominik Schneider - Quelle: fc.de
1 min.
Thomas Kessler schreitet grazil über den Platz @Maxppp

Lange wurde zur bevorstehenden Beförderung von Thomas Kessler berichtet, jetzt ist der Funktionär beim 1. FC Köln offiziell einen Rang aufgestiegen. Der Bundesligist teilt mit, dass Kessler in die Geschäftsführung aufgenommen wurde. Hierfür unterzeichnete der 40-Jährige einen neuen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
ℹ️ Der 1. FC Köln stellt seine Führungsstruktur langfristig auf. Der bisherige Sportdirektor Thomas Kessler rückt als Geschäftsführer Sport in die ab sofort wieder dreiköpfige Geschäftsführung auf und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.
___
#effzeh
Bei X ansehen

Kessler ist nun gesamtverantwortlich für alle sportlichen Belange im Verein. Darunter fallen neben dem Lizenzspielerbereich auch das Scouting, die Frauenabteilung, die medizinische Abteilung und der Jugendbereich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Thomas Kessler

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Thomas Kessler Thomas Kessler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert