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FT-Kurve Bundesliga

Nicht verpassen: Drei Players To Watch in der Bundesliga

Heute startet der dritte Spieltag der Bundesliga. FT hat drei Spieler ausgewählt, auf die man dabei ein Auge werfen sollte.

von Lukas Hörster
1 min.
Samuele Inácio und Fabio Silva und Albert und Nwaneri @Maxppp

Fábio Silva (24)

Borussia Dortmund

Seit über einem Jahr ist der Stürmer jetzt beim BVB. So nah wie aktuell war er noch nie dran an der Stammelf. Bei all seinen vier Einsätzen in dieser Saison war Silva an einem Treffer beteiligt. Das vermeintliche Problem: Konkurrent Serhou Guirassy (30) ist ebenfalls gut drauf. Die mögliche Lösung: Eine Doppelspitze in der BVB-Startelf gegen den SC Paderborn (Samstag, 15:30 Uhr). Klappt diese Variante auch von Anfang an?

Mikey Moore (19)

1.FC Köln

Vor einer Woche gegen den VfB Stuttgart (1:4) glänzte der von Tottenham Hotspur ausgeliehene Offensivmann bei seiner ersten Einwechslung. Gegen Werder Bremen (Samstag, 18:30 Uhr) soll Moore starten, voraussichtlich als Zehner. Kann er das Müngersdorfer Publikum gleich begeistern?

Fábio Vieira (26)

Hamburger SV

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Lange gekämpft und schließlich gewonnen: Für neun Millionen Euro holte der HSV den Leih-Spielmacher der Vorsaison zurück. Bei RB Leipzig (Sonntag, 15:30 Uhr) steht das Startelf-Comeback von Vieira an. Nach 0 Punkten und 0:7 Toren in zwei Spielen ruhen die Hoffnungen des HSV auf dem Portugiesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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