Frankfurt: Götze nennt einen Wunschklub

Im März will Eintracht Frankfurt mit Mario Götze über eine mögliche Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus sprechen. Zuletzt ging die Tendenz in Richtung Verlängerung. Doch auch ein Abgang des 33-Jährigen ist möglich.

Angebote hat der Weltmeister von 2014 schon erhalten, nach FT-Informationen versucht es der FC Palm City, ein Drittligist aus Dubai, beim Offensivspieler. Auch Klubs aus der MLS zeigen Interesse. Und Götze selbst bringt sich jetzt in Saudi-Arabien ins Spiel.

Unter Riera wieder wichtig

Zu Gast in der ‚Nadeena Show‘ beim saudi-arabischen TV-Sender ‚MBC1‘ sagte Götze: „Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zu Al Nassr gehen, weil Cristiano Ronaldo dort spielt. Es gibt hier aber natürlich nicht nur einen Klub, auch der Wettbewerb, wie sich alles entwickelt hat, ist sehr wichtig. Vor allem für junge Spieler.“

Bei der Eintracht spielte Götze in dieser Saison zunächst nur eine untergeordnete Rolle, nach 16 Einsätzen in der Liga wartet er noch auf seinen ersten Scorerpunkt. Immerhin: Unter Albert Riera ist der Spielmacher gesetzt, zuletzt stand er dreimal in Serie in der Startelf.