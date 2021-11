Real: Jovic offen für Winterwechsel

Luka Jovic sucht aufgrund ausbleibender Spielpraxis bei Real Madrid den Ausweg über einen Wechsel im Winter. Das berichtet die ‚as‘, laut der sich der 23-jährige Angebote über eine Leihe anhören will. Im Team von Trainer Carlo Ancelotti kommt der Ex-Frankfurter auf magere 95 Pflichtspielminute in sieben Kurzeinsätzen – in den vergangenen drei Partien in La Liga saß Jovic über die vollen 90 Minuten auf der Bank.

Zu wenig für den Stürmer, der sich dennoch seinen Traum bei den Königlichen erfüllen will und daher keinen dauerhaften Abschied aus dem Santiago Bernabéu anstrebt. Zuletzt wurden der FC Arsenal sowie die beiden Mailänder Klubs Inter und AC als mögliche Abnehmer gehandelt. An Real ist Jovic noch bis 2025 gebunden.