Keine Gnade für Rüdiger | Kompany verzichtet auf die WM

Täter-Opfer-Umkehr

Zwar liegt das Spiel von Real Madrid gegen den FC Getafe (0:1) schon eineinhalb Monate zurück, die Gemüter haben sich aber noch immer nicht beruhigt. Die Szene des Spiels ereignete sich in der 26. Spielminute: Diego Rico (33) lag auf dem Boden und wurde von Antonio Rüdiger (33) mit dem Knie am Kopf getroffen. Der absichtliche Kopftreffer blieb für Rüdiger folgenlos, hinterher gab der deutsche Nationalspieler zu Protokoll: „Wenn ich das mit Absicht getan hätte, wäre er nicht wieder aufgestanden“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenspieler Rico will diese Aussage so nicht stehen lassen. Im Podcast ‚La Otra Grada‘ kritisierte der Spanier Rüdiger einmal mehr scharf: „Muss ich mich immer noch bei ihm entschuldigen, dass er mich am Leben gelassen hat? Rüdiger ist ein sehr aggressiver Spieler, aber in diesem Moment hat er die Grenzen überschritten. Ich kann ihm das nicht verzeihen.“ Weiter führte er aus: „Wenn er mich im falschen Moment erwischt hätte, hätte er mich direkt auf dem Rasen liegen lassen können.“ Besonders brisant: Da Rüdiger wohl seinen Vertrag bei den Königlichen verlängert, werden Rico und Rüdiger auch in der kommenden Saison aufeinandertreffen.

Nicht jeder braucht die WM

Während sich die Fans in Deutschland bei der Weltmeisterschaft auf die Expertise von Thomas Müller oder Jürgen Klopp freuen können, müssen die englischen Fans auf ein Highlight verzichten. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass Vincent Kompany trotz zahlreicher Angebote von TV-Sendern nicht zur Verfügung stehen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Trainer des FC Bayern will sich nach einer anstrengenden Saison im Sommer erholen und neue Kraft tanken, deshalb verzichtet er auf den Extra-Job in den englischen TV-Studios. Das hat der Belgier auf der heutigen Pressekonferenz bestätigt: „Auf keinen Fall. Warum sollte ich das in den Ferien machen? Dann hätte ich nächste Saison keine Familie mehr in München. Auf keinen Fall.“ In der Vergangenheit hatte Kompany immer wieder als Experte bei ‚Sky Sports‘ oder ‚BBC‘ mit klaren Analysen und Meinungen die englischen Fans vor den Bildschirmen begeistert.