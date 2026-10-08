FC Bayern: So teuer ist Gabriel im Paket

JJ Gabriel von Manchester United würde bei einem Transfer in die Riege der teuersten Jugendspieler aller Zeiten aufsteigen. Laut ‚Sky‘ bewegt sich das Gesamtpaket für das 16-jährige Offensivjuwel bei deutlich mehr als zehn Millionen bis hin zu 15 Millionen Euro.

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Die englische ‚Times‘ berichtete gestern, dass sich Gabriel und seine Familie ein siebenstelliges Gehalt pro Saison vorstellen. Eine enorme Forderung für einen Spieler, der den Durchbruch zu den Profis noch nicht geschafft hat.

Aktuell versucht Gabriel, einen zyprischen Pass zu bekommen, um im Winter ablösefrei auch außerhalb Englands unterschreiben zu können. Favorit auf den Zuschlag ist dem Vernehmen nach der FC Barcelona, aber auch die Bayern haben den Deal noch nicht aufgegeben.